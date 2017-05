Der Schweizer Mobilfunk- und Internetanbieter kommt mit der vom neuen CEO Olaf Swantee ausgegebenen Maxime, den Umsatzrückgang zu stoppen, gut voran. Auch wenn man im 1. Quartal 2017 immer noch nicht in den Wachstumsmodus schalten konnte, hat sich doch das Umsatzminus immerhin auf 3 % reduziert. Das EBITDA konnte dagegen leicht gesteigert werden, während sich der Gewinn unterm Strichsogar auf 13 Mio. CHF fast verdoppelt hat. Trotz des scharfen Wettbewerbs durch Swisscom und UPC konnte Sunrise im 1. Quartal netto knapp 25.000 neue Mobilfunkkunden hinzugewinnen. Im Internet- und TV-Geschäft läuft es dagegen langsamer, aber mit 14.000 bzw. 13.000 neuenAnschlüssen konnte man so viele neue Kunden gewinnen wie in keinem der vorangegangenen vier Quartale. Zwar ist Sunrise im TV-Geschäft mit einem Marktanteil von 4 % hinter Swisscom und UPC nur weit abgeschlagener Dritter, aber man kann im weitaus wichtigeren Mobilfunkgeschäftüberzeugen. In diesem Segment, das 65 % des Konzernumsatzes generiert, ist man mit einem Marktanteil von 24 % Zweiter hinter dem Platzhirsch Swisscom (60 %).Nach dem Wechsel des CEO im vergangenen Jahr hat es weitere Änderungen im obersten Management gegeben. Zudem legt man Wert auf rigoroses Kostenmanagement. Die ergriffenen Maßnahmen scheinen zu fruchten. Die Prognose für 2017 spiegelt das wider: Der Umsatz soll lediglich um 2 bis 4 % zurückgehen, während man beim bereinigten EBITDA ein Minus von maximal 3 % erwartet. Die Dividende soll zwischen 3,45 und 3,55 CHF liegen, was einer Rendite von bis zu 4,6 % entspräche. Die Aktie zeigt anhaltend relative Stärke zu den Branchenwettbewerbern. Fazit: Die Aktie ist ein Kauf. Erstes Kursziel: 90 CHF. Stop-Loss: 71,75 CHF.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 20 vom 18.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info