Griechenland kürzt Renten und erhöht Steuern. Für diesen Spar-Beschluss will Athen von seinen Gläubigern die weitere Finanzmittel und Schuldenerleichterungen. In Berlin hat der Krisenstaat einen prominenten Fürsprecher.

Es geht mal wieder um Milliarden. Das hoch verschuldete Griechenland hofft auf die Freigabe von Finanzmitteln, nachdem das Parlament in Athen ein weiteres Sparpaket geschnürt hat. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und seine Kollegen aus den anderen Euro-Staaten beraten an diesem Montag in Brüssel.

Kurz vor der Sitzung hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) Partei für die Griechen ergriffen und Schuldenerleichterungen für den Krisenstaat gefordert. Dies sei dem Land im Gegenzug für Reformen immer wieder versprochen worden, sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". "Jetzt müssen wir zu diesem Versprechen stehen." Die Erleichterungen dürften nicht am deutschen Widerstand scheitern.

Damit stellte sich Gabriel indirekt erneut gegen Schäuble, der in Brüssel über das griechische Hilfsprogramm beraten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Verhandlungen.

Worum geht es?

Die Finanzminister der Staaten mit der Euro-Währung sollen die politische Entscheidung darüber treffen, ob Griechenland bald wieder Geld erhält. Wann genau welcher Betrag überwiesen würde, ist noch ...

