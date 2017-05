NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LafargeHolcim nach Berufung des bisherigen Sika-Chefs Jan Jenisch zum neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Dieser Wechsel sei das Beste, was dem Zementkonzern habe passieren können, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Montag./ajx/tav

