Weißt du, wer dieses Jahr welche Dividende im DAX zahlt? Nein?



Dann bist du hier genau richtig, denn hier gibt es die ultimative Übersicht, welche Dividenden das Jahr 2017 den Aktionären der 30 DAX-Aktien beschert.

Die meisten zahlen und viele sind ziemlich großzügig

Laut Daten der Commerzbank sollen dieses Jahr ganze 35,06 Milliarden Euro an die DAX-Aktionäre fließen. Das entspricht einer deutlichen Steigerung im Vergleich zu 2016, als 31,79 Milliarden Euro ausgeschüttet wurden.



In diesem Jahr zahlt einzig und allein die Commerzbank keinen Cent an seine Anteilseigner. Viele andere DAX-Unternehmen sind hingegen gar nicht knausrig.



