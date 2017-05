FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus könnten am Montag nach der Vorlage von Zahlen für das erste Quartal einen Blick wert sein. Das im SDax gelistete Unternehmen sei wie erwartet eher verhalten ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Cengiz Sen von der Equinet Bank in einer ersten Einschätzung. Analystin Heike Pauls von der Commerzbank wertete die Resultate ähnlich und sieht in ihnen keinen Kurstreiber. Sie bemängelte die Entwicklung bei den Internetanschlüssen. Hier habe das Unternehmen bei der Nettoneukundenzahl zwar die Markterwartung erreicht, ihre Schätzung aber verfehlt.

Tele Columbus steigerte den Umsatz eigenen Angaben zufolge im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 121 Millionen Euro. Der normalisierte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 8,2 Prozent auf 61,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das Ebitda soll um etwa 10 Prozent zulegen./mis/fbr

