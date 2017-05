Es gibt die Ansicht, dass die Energie-Effizienz bei Temperiersystemen "nicht mehr eine so große Rolle zu spielen scheint, zumal die Möglichkeiten auch begrenzt sind." Diese Ansicht vertritt Ulf Goy, Murrhardt, und begründet dies mit dem Hinweis, dass "mehrstufige Pumpen mit Hocheffizienzmotoren heute mehr oder weniger Standard sind" und "Frequenzregelung der Pumpe in kontinuierlichen Prozessen mit nicht wechselnden Verbrauchern wie zum Beispiel in der Extrusion und bei der Temperierung einer Walze nicht viel bringt." Auch Hahn Enersave, Wiehl, spricht von "eher rückläufiger Tendenz zu effizienten Pumpentechnologien wie Kreiselpumpen und Peripheralradpumpen", sieht aber eine "eindeutige Tendenz zu drehzahlgeregelten Pumpen" und verweist hierzu auf das "Stichwort: Green Factory."

Dagegen ist die Werkzeugtemperierung beim Spritzgießen "in den letzten zehn Jahren zunehmend in den Fokus der Spritzgießer gerückt", berichtet Engel Austria, Schwertberg, Österreich, ...

