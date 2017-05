DAX-Chartanalyse: Übertriebene Panik

Die gute Nachricht vorweg: Der DAX bewegt sich wieder. Als Kehrseite dieser Volatilität brachte er jedoch nicht für alle Marktteilnehmer die richtigen Impulse. Dies ist an der Börse jedoch normal und wie im privaten Umfeld kann der DAX es eben nicht allen gleichzeitig Recht machen. Ein kurzer Rückblick und die folgende DAX-Chartanalyse soll Ihnen nun den Sonntag und später den Handelsstart in die neue Woche versüßen.

Volatilität endlich angesprungen

Nach der "extrem langweiligen Vorwoche" (siehe Vorwochenanalyse hier im Blog) startete der DAX zunächst positiv und bereits über der Vorwochen-Zone, die ich dort markiert hatte:

Aufwärtsbewegung trotz GAP im DAX

Ein erster Ausbruchsversuch war damit gegeben, verlief jedoch schon nach den ersten Handelsminuten rückläufig. Das GAP war etwas zu groß und so bot sich gleich ein GAP-Trade an:

GAP-Trading

Erst bei 12.730 Punkten kam der Markt schließlich zum Stehen und lockte neue Käufer an. Diese kamen dann jedoch sehr massiv in der zweiten Tageshälfte und schafften sogar einen Schlusskurs über 12.800 Punkten und damit ein Tages-Reversal.

In der Bandbreite zwischen Vorwochen-Hochs und Montagseröffnung spielte sich der DAX am Dienstag ein. Er versuchte erneut auf der Oberseite auszubrechen, wie hier (und im Forum) zu sehen war:

Zwei Tage Hoch im DAX

Mit Kursen von 12.841 Punkten markierte er am Dienstag zwar ein neues XETRA-Allzeithoch, hielt dies jedoch nicht bis zum Feierabend durch. Und dann kam der Mittwoch….

Bereits zur Eröffnung gab es im Markt Verkaufsdruck, der aus den USA herrührte. Denn dort nahm die Unsicherheit über den US-Präsidenten Trump und etwaigen Verbindungen zu Russland zu. Beeinflussung von FBI-Chef Comey, dessen Entlassung und brisante Gesprächsprotokolle könnten im Extremfall sogar zu einem Amtsenthebungsverfahren führen.

Doch was hat dies mit der Börse zu tun?

Die Antwort ist recht naheliegend: Eine so große Wirtschaftsmacht wie die USA ohne Führungsrolle UND ein Wegfall der Versprechungen wie Steuerreform und Infrastrukturinvestitionen wären für die US-Wirtschaft ein harter Schlag. Und damit auch für die börsennotierten Unternehmen, die letztlich AUCH wegen dieser Phantasien im vergangenen halben Jahr so stark gelaufen waren. Es entstand dabei übrigens der größte Tagesverlust im Dow Jones seit dem Amtsantritt von Donald Trump! Und dies am Geburtstag der Wall Street, die 225 Jahre alt wurde.

Der DAX ging somit bereits am Morgen in Deckung und legte ein mögliches Mehrfach-Hoch frei:

Mehrfachhoch im DAX als Setup im Trading

