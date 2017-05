IRW-PRESS: Sierra Metals Inc: Sierra Metals meldet Einreichung des vorläufigen Basisprospektes und der Registrierungserklärung

Sierra Metals meldet Einreichung des vorläufigen Basisprospektes und der Registrierungserklärung

Toronto (Ontario), 18. Mai 2017. Sierra Metals Inc. (TSX: SMT, BVL: SMT) (Sierra Metals oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297554) gibt bekannt, dass es die Kurzfassung eines vorläufigen Basisprospekts (der Basisprospekt) bei den Regulierungsbehörden in den Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario sowie eine entsprechende Registrierungserklärung im Formular (Form) F-10 (die Registrierungserklärung) gemäß dem grenzüberschreitenden Veröffentlichungssystem (Multijurisdictional Disclosure System) zwischen Kanada und den USA bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht hat.

Sobald der Prospekt und die Registrierungserklärung endgültig und in Kraft getreten sind, werden sie es dem Unternehmen ermöglichen, von Zeit zu Zeit, entweder separat oder zusammen, in Mengen, zu Preisen und zu Bedingungen, die in Abhängigkeit der Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Angebots und der beiliegenden Ergänzung des Prospektes festgelegt werden, Stammaktien, Warrants, Einheiten und Zeichnungsbescheinigungen des Unternehmens - oder eine Kombination davon - im Wert von bis zu 75 Millionen Kanadischen Dollar anzubieten, und zwar über einen Zeitraum von 25 Monaten, in dem der Prospekt und die Registrierungserklärung in Kraft sein werden, sobald sie endgültig sind. Sofern in der Ergänzung des Prospekts in Zusammenhang mit einem besonderen Angebot von Wertpapieren nicht anders angegeben, werden die Nettoeinnahmen aus dem Verkauf jedweder Wertpapiere als allgemeines Betriebskapital sowie zu einem oder mehreren anderen allgemeinen Zwecken verwendet werden, einschließlich des Abschlusses von Firmenübernahmen, der direkten oder indirekten Finanzierung zukünftiger Wachstumsmöglichkeiten und der Rückzahlung bestehender oder zukünftiger Verbindlichkeiten. Die spezifischen Bedingungen zukünftiger Angebote werden in einer Ergänzung des Prospekts festgelegt, die bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden und bei der SEC eingereicht wird.

Die Registrierungserklärung wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen möglicherweise nicht verkauft werden und auch Angebote für den Kauf solcher Wertpapiere dürfen möglicherweise nicht vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung angenommen werden. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot erachtet werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweiligen Wertpapiergesetzen erfolgte.

Eine Kopie des Prospekts finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com, eine Kopie der Registrierungserklärung finden Sie auf EDGAR unter www.sec.gov. Kopien des Prospekts und der Registrierungserklärung können Sie auch im Sekretariat des Unternehmens (Corporate Secretary) unter 179 Wellington Street West, Suite 2100, Toronto (Ontario), M5K 1H1, Telefonnummer (604) 728-2604, anfordern.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Mine Yauricocha in Peru und seiner Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere wichtige neue Entdeckungen, und besitzt viele weitere aufregende Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner Das besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren sehr aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Aktien des Unternehmens werden an der Lima Stock Exchange (Bolsa de Valores de Lima) und an der TSX unter dem Symbol SMT gehandelt.

Für weitere Informationen hinsichtlich Sierra Metals besuchen Sie bitte www.sierrametsals.com oder kontaktieren:

Mike McAllister VP, Corporate Development Sierra Metals Inc. +1 (416) 366-7777 info@sierrametals.com Ed Guimaraes CFO Sierra Metals Inc. ++1 (416) 366-7777- Igor Gonzales President & CEO Sierra Metals Inc. +1 (416) 366-7777 In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Außer den hier enthaltenen historischen Fakten könnten die Informationen in dieser Pressemitteilung im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze aus zukunftsgerichteten Aussagen bestehen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen aus. Diese Aussagen reflektieren die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und basieren notwendigerweise auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl vom Unternehmen als annehmbar gehalten, von Natur aus signifikanten Geschäfts-, Wirtschafts-, Wettbewerbsunsicherheiten sowie politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse könnten sich wesentlich von den in irgendwelchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder die Gründe auf den neuesten Stand zu bringen, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen reflektierten unterscheiden könnten, sofern es dem Unternehmen nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Zusätzliche Informationen, die die Risiken und Unsicherheiten identifizieren, finden sich in den vom Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten. Diese Dokumente stehen zur Verfügung unter www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verfolgen Sie unseren Fortschritt unter:

Web: www.sierrametals.com Twitter: sierrametals Facebook: SierraMetalsInc LinkedIn: Sierra Metals Inc

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39821 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39821&tr=1

