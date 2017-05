Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Exporte wachsen - Ökonomen hatten mehr erwartet

Die japanischen Exporte sind im April zwar kräftig gestiegen, allerdings etwas weniger als von Ökonomen erwartet. Wie das Finanzministerium meldete, legten die Ausfuhren um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Es war bereits der fünfte Zuwachs in Folge. Eine starke Nachfrage aus Asien nach Halbleitern, Ausrüstungsgütern und Stahl schob die Exporte an. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 8,2 Prozent erwartet.

Weidmann: EZB muss klare Kante zeigen, wenn Preisdruck zunimmt

Die Europäische Zentralbank (EZB) darf aus Sicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann nicht aus Rücksicht auf die Staatsfinanzen in einigen Ländern oder wegen etwaiger Verluste einzelner Finanzmarktteilnehmer die geldpolitische Normalisierung auf die lange Bank schieben. "Der EZB-Rat muss klare Kante zeigen, wenn der Preisdruck wieder zunimmt", sagte Weidmann in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Der Standard.

Steuereinnahmen legen auch im April spürbar zu

Die deutschen Steuereinnahmen haben im April ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Sie erhöhten sich ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,8 Prozent, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Insbesondere ein kräftiger Aufkommensanstieg der gemeinschaftlichen Steuern um 9,0 Prozent habe hierzu geführt. "Den größten Beitrag erbrachte die Körperschaftsteuer, deren Aufkommen um circa 0,9 Milliarden Euro zunahm", erklärte das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).

SPD will Eckpunkte ihres Wahlprogramms wie geplant am Montag vorstellen

Die SPD will am Montagnachmittag wie geplant die Eckpunkte ihres Wahlprogramms präsentierten. Der Leitantrag werde im Parteivorstand beraten, beschlossen und anschließend vorgestellt, sagte ein SPD-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die genaue Uhrzeit stehe noch nicht fest. Er dementierte damit Berichte, wonach der Termin aufgrund zahlreicher Änderungsanträge abgesagt worden sei.

Macron empfängt Dienstag Vertreter der Gewerkschaften und Arbeitgeber

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt am Dienstag Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeber. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend aus dem Umfeld des neuen Staatschefs erfuhr, soll es bei den Treffen insbesondere um eine Reform des strengen Arbeitsrechts gehen, dessen Lockerung Macron versprochen hatte. Der Elysée-Palast wollte am Montag den genauen Zeitplan für die Gespräche bekannt geben.

Ex-Parteichef Sanchez gelingt Comeback an Spitze von Spaniens Sozialisten

Dem spanischen Sozialisten Pedro Sanchez ist die Rückkehr an die Spitze seiner Partei gelungen. Bei der Mitgliederbefragung der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) kam der 45-jährige Ex-Parteichef auf rund 50 Prozent, wie am Sonntagabend mitgeteilt wurde. Seine schärfste Gegenkandidatin Susana Diaz erhielt nur etwa 40 Prozent. Diaz ließ mitteilen, sie habe Sanchez telefonisch zum Sieg bei der Urwahl gratuliert.

Erdogan kehrt an Spitze der Regierungspartei AKP zurück

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan baut seine Macht weiter aus: Nach dreijähriger Unterbrechung kehrte Erdogan am Sonntag an die Spitze der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) zurück. Die AKP wählte ihn bei einem Sonderparteitag in Ankara mit überwältigender Mehrheit zu ihrem Chef. Möglich wurde Erdogans Rückkehr in die Parteipolitik durch das umstrittene Verfassungsreferendum.

Trump sieht Terrorabwehr als "Kampf zwischen Gut und Böse"

US-Präsident Donald Trump hat die muslimische Welt zum entschlossenen Kampf gegen den Terrorismus aufgefordert. Dabei gehe es nicht um einen Krieg der Religionen, sondern um einen "Kampf zwischen Gut und Böse", sagte Trump am Sonntag in Riad vor mehr als 30 Staats- und Regierungschefs muslimischer Länder. Die USA seien in diesem Kampf zur Zusammenarbeit bereit.

Iran kritisiert milliardenschwere Abkommen der USA mit Saudi-Arabien

Der Iran hat Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen und seinerseits die milliardenschweren Abkommen der USA mit Saudi-Arabien kritisiert. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wies am Sonntag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter die "Attacken" Trumps gegen sein Land zurück. Trump hatte zuvor dem Iran bei einer Rede in Riad Unterstützung des Terrorismus vorgeworfen.

Nordkorea bestätigt "erfolgreichen" Test von Mittelstreckenrakete

Nordkorea hat den erfolgreichen Test einer Mittelstreckenrakete und deren Einsatzbereitschaft bekannt gegeben. Die Rakete vom Typ Pukguksong-2 sei zur Stationierung bereit, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Machthaber Kim Jong Un habe den Test am Sonntag beobachtet. Nach Angaben der USA und Südkoreas flog die Rakete etwa 500 Kilometer weit. Der UN-Sicherheitsrat setzte für Dienstag eine Dringlichkeitssitzung an.

