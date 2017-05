THOUSAND OAKS/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der weltgrößte Biotech-Konzern Amgen muss auf die US-Zulassung für sein neues Osteoporose-Mittel warten. Es seien bei einer Studie mit Evenity (Romosozumab) Herz-Kreislauf-Probleme aufgetreten, die nun genauer untersucht werden müssten, teilten Amgen und sein belgischer Partner UCB am Montag an den Firmensitzen in Thousand Oaks und Brüssel mit. Die US-Arzneimittelbehörde werde sich die Studiendaten anschauen und berücksichtigen. Entsprechend werde in diesem Jahr nicht mehr mit einer Zulassung in den Vereinigten Staaten gerechnet. In Europa werde der Zulassungsprozess derweil wie geplant anlaufen./das/jha/stb

