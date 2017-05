Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor dem Treffen der Euro-Finanzminister am Montag eine konkrete Zusage zu Schuldenerleichterungen für Griechenland verlangt und sich damit gegen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gestellt, der dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt ablehnt.

"Immer wieder ist Griechenland eine Schuldenerleichterung versprochen worden, wenn die Reformen durchgeführt werden", sagte Gabriel der Süddeutschen Zeitung. "Jetzt müssen wir zu diesem Versprechen stehen." Nach Angaben Gabriels seien der Internationale Währungsfonds (IWF) und eine Mehrheit der Euro-Gruppe dazu bereit, schrieb das Blatt. "Jetzt darf das nicht am deutschen Widerstand scheitern."

Die Finanzminister der Euro-Zone wollen bei ihrem Treffen in Brüssel über die Freigabe einer weiteren Hilfszahlung in Höhe von sieben Milliarden Euro aus dem derzeit laufenden Rettungspaket zu beraten. Das griechische Parlament hat dafür Ende vergangener Woche ein Sparpaket über knapp fünf Milliarden Euro beschlossen, das ab 2019 wirksam werden soll. Vorgesehen sind unter anderem Rentenkürzungen und höhere Steuern. Athen dringt wie der IWF auf konkrete Vereinbarungen zu Schuldenerleichterungen, die aber nach bisheriger Position Schäubles nicht anstehen.

Gabriel zeigte sich aber "sicher, dass auch das Bundesfinanzministerium an einer Lösung interessiert ist und daran arbeitet", und forderte, am Montag müsse "die politische Blockade aufgelöst werden". Gegen die sozialen Kürzungen in Griechenland seien die Maßnahmen der deutschen Agenda 2010 "ein laues Sommerlüftchen" gewesen, meinte er.

Nachdem sich Athen mit den Gläubiger-Institutionen grundsätzlich auf die Reformen geeinigt hatte, die für die Geldgeber Voraussetzung für die Freigabe weiterer Mittel sind, sollte eine entsprechende Vereinbarung eigentlich bis zu dieser Sitzung endgültig unter Dach und Fach gebracht werden. Doch nach Kritik an der Tragweite der Reformen ist immer noch nicht klar, ob dies erreicht wird. Ein entscheidender Knackpunkt ist dabei die Frage, welche Schuldenerleichterungen zugesagt werden können.

