Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte die am Vortag begonnene Korrektur mit wenig Dynamik fort und schloss (161,32) 18 Stellen unter Vortagsniveau, so die Analysten der Helaba.Auf Wochensicht würden noch 44 Ticks im Plus auf der Uhr bleiben. Die Indikatoren im Tageschart seien nach oben gerichtet, das abnehmende Momentum mahne jedoch zur Vorsicht. Auf Wochensicht helle sich das Bild auf.

