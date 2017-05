St. Gallen - Die politische Stimmung in Washington ist hektisch und turbulent, nicht erst seit der Entlassung des FBI-Chefs, sondern schon seit dem letzten Herbst. Bisher ging das an den Anlegern spurlos vorbei. Am letzten Mittwoch war das plötzlich anders. Die Aktienmärkte in Europa und in den USA verloren 1.5% oder mehr. Die Kurse verschiedener Aktien sanken gar um mehr als 4%. Die Anleger wurden unsanft aus ihren Tagträumen geweckt und die Frage ging um, ob das jetzt der Beginn einer Börsenbaisse sei. Es ist ein Test, ob der Optimismus der Investoren, welcher in den letzten Monaten immer grösser wurde, wirklich so unerschütterlich ist. Bisher hat er den Test bestanden. Am Donnerstag und am Freitag haben sich die Kurse wieder erholt. Ob das mehr als eine technische Erholung war, muss sich weisen.

Politische Vorgänge haben selten einen nachhaltigen Einfluss auf die Börsen. Sie bringen Unsicherheit an die Märkte, was kurzfristig zu grösseren Kursschwankungen führt. Mittel- und längerfristig richtungsweisend sind sie aber nur, wenn sie die Entwicklung der Weltwirtschaft oder zumindest in einem der grossen Wirtschaftsblöcke USA, EU oder China massiv beeinflussen.

Stabile US-Wirtschaft - im Moment



Den vollständigen Artikel lesen ...