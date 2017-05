Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Karlsfeld (pts010/22.05.2017/09:20) - Seit mehr als 35 Jahren entwickelt, forscht und produziert die Firma Securifix GmbH, um Unternehmensvorgänge durch Stapler Ruf- und Leit-Systeme zu optimieren. Mittlerweile sorgen die ausgereiften Systeme für verlässliche und störungsfreie Abläufe in der Intralogistik und in allen Werkshallen, in denen Flurföderfahrzeuge benötigt werden. Mit dem hochspezialisierten Staplerleitsystem LT034wird für einen effizienten Einsatz der Stapler am Gelände gesorgt. Edmund Breitenfeld ist der Geschäftsführer der Securifix und kennt das Einsparungspotential: "Nach Einsatz unserer Systeme kann mit 20 Prozent weniger Gablerstaplern dennoch 40 Prozent schneller gearbeitet werden." Das System läuft über ein Stapler-Portal, das die sichere technische Schnittstelle bietet. Die Datenübertragung zu der Rufstelle läuft über ein kostenloses Ultrahochfrequenz-Funksystem. Die schnelle Installation trifft auf eine einfache Handhabung und gesellt sich zu einem intelligenten großen Leistungsumfang, der durch das Folgesystem LT04 ermöglicht wird. Interessante Details zu dem effektiven Stapler-Intralogistiksystem finden sich unter: http://www.securifix.eu Die Intralogistik-Systeme von Securifix arbeiten kabellos und bedienen unterschiedliche Unternehmensbedürfnisse. Das LT03-System zeichnet sich durch Verlässlichkeit, Robustheit und Einfachheit aus, ist aber nur in der Lage, die Gabelstapler zu rufen. Das Nachfolgemodell LT04 ist mit dem Vorgänger kompatibel, bietet jedoch einiges mehr. Bis zu 64 Rufstellen und 64 Gabelstapler kann das LT04 verwalten, was einer kompletten Flotte entspricht, die differenzierte Arbeitsgänge ausführen kann. Beispielsweise bietet das LT04 mit der linken Funktionstaste zahlreiche Optionen und Auswahlmöglichkeiten. Müssen Aufträge mit oberster Priorität abgewickelt werden und nicht nach chronologischem Auftragseingang, kann die Prioritätsfunktion ihren Einsatz zeigen. Zu erwähnen ist auch die Wahlmöglichkeit der Gabelstapler nach Größe und Leistungsstärke. Technische Ressourcen können optimal ausgenutzt werden, was zu einer optimalen Bedienung der Kundenbedürfnisse beiträgt. Die Qualität von Securifix wird durch renommierte Kunden, Unternehmen sowie Konzerne bestätigt und kann unter http://www.securifix.eu nachgelesen werden. (Ende) Aussender: Securifix GmbH Ansprechpartner: Edmund Breitenfeld Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Website: www.securifix.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170522010

