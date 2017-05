Zürich - Entscheidungsträger in grossen Unternehmen weltweit schätzen die Konjunkturaussichten deutlich besser ein als vor einem halben Jahr. Fast zwei Drittel rechnen gemäss einer EY-Befragung von 2'300 Unternehmen mit einer Verbesserung der Wirtschaftslage. Auch in der Schweiz blickt man freudig in die Zukunft: Hier sind knapp 60 Prozent Konjunkturoptimisten, bei der Umfrage im Herbst waren es noch vier Mal weniger. Auch für den Heimmarkt gehen die Schweizer Befragten von einem Konjunkturaufschwung aus. Die Stimmung hat seit der letzten Befragung ebenfalls stark ins Positive gedreht.

Als grösste wirtschaftliche Risiken für die kommenden sechs bis zwölf Monate sehen die Unternehmen eine erhöhte Volatilität von Währungen und Rohstoffpreisen sowie die Beschränkungen der Freizügigkeit von Arbeitskräften. Schweizer Unternehmen schätzen diese beiden Risiken noch höher ein. Daneben werden von allen Befragten verschiedene politische Unsicherheiten aller Art genannt. Sie fürchten Einschränkungen der unternehmerischen Freiheiten, zunehmenden Protektionismus, geopolitische Instabilität und die unsichere politische Entwicklung in der EU und den USA.

Optimismus überrascht in dieser Klarheit

«Die Unternehmen sind trotz der angespannten politischen Grosswetterlage in ausgesprochen guter Stimmung. Die deutlich verbesserte Einschätzung zur Entwicklung der Weltwirtschaft ist sehr erfreulich und überrascht in dieser Klarheit. Den wiedererwachten Optimismus beobachte ich auch bei den Schweizer Unternehmen. Die Zuversicht nach der Wahl von Donald Trump ist noch nicht versiegt, Europa wächst in einem Ausmass, wie wir es seit der globalen Finanzkrise nicht mehr gesehen haben, und auch Chinas Wirtschaft entwickelt sich besser als erwartet», schätzt Stefan Rösch-Rütsche, Partner und Leiter Transaktionen bei EY Schweiz, die Resultate ein. Politische Unsicherheiten in der Welt bleiben aber laut Rösch-Rütsche zentrale Determinanten der wirtschaftlichen Entwicklung.

Die guten Konjunkturerwartungen wirken sich auch auf das Potenzial auf dem Transaktionsmarkt aus. Fast die Hälfte der Schweizer Unternehmen geht davon aus, dass in den kommenden zwölf Monaten mehr Übernahmen und Fusionen stattfinden werden. Noch vor einem halben Jahr rechneten neun von zehn Unternehmen mit einer Stagnation. Auch weltweit gehen die Befragten davon aus, ...

