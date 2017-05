DAX: Bullen schlagen zurück. ifo, Fed und HVs im Fokus

Die Bären haben sich in der zurückliegenden Woche zurückgemeldet. Im Bereich von 12.500 Punkten im DAX® haben die Bullen jedoch wieder dagegen gehalten. Das Störfeuer aus Washington reicht derzeit nicht, um die Märkte deutlicher in die Knie zu zwingen. Solide Wirtschaftsdaten und mehrheitlich überraschend gute Quartalsergebnisse stützen die Aktienmärkte.

Erneute Fusionsspekulationen um eine Fusion mit Tata Europa gab in der vergangenen Woche der Aktie von thyssenkrupp deutlich Aufwind. RWE profitierte von Meldungen, wonach Gespräche um einen Milliarden-Deal mit der französischen Engie im Gange sind. Im Fokus steht hierbei die Beteiligung an Innogy. In der zweiten Reihe standen die Aktien von Aixtron, Aurubis (gute Quartalszahlen), Drillisch (United Internet plant Übernahme) und Salzgitter (steigende Stahlpreise) im Fokus der Anleger.

Derweil setzte der Ölpreis den Aufwärtstrend fort. In der kommenden Woche treffen sich die OPEC-Staaten mit Nicht-OPEC-Ländern wie Russland um über eine Verlängerung der Förderkürzungen zu beraten.

In der kommenden Woche werden unter anderem der Gfk-Konsumklimaindex für Juni und das Protokoll der Sitzung des US-Offenmarktausschusses vom 2.-3. Mai veröffentlicht. Diese und andere Wirtschaftsdaten könnten den Märkten entscheidende Impulse geben. Zudem stehen noch eine Reihe von Hauptversammlungen an.

Unternehmen im Fokus

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden unter anderem Tele Columbus und Vonovia Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden unter anderem Evonik, Fraport, Grammer, Hugo Boss, Lanxess und Pfeiffer Vacuum zur Hauptversammlung.

