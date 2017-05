Bitcoin & Co: Aufstieg der Kryptowährungen

Es ist Ihnen sicher nicht entgangen. Aktuell entstehen oder werden neue Plattformen zum Handel von Kryptowährungen rege besprochen. Auch die Währungen selbst stürmen von Hoch zu Hoch. All das wäre durchaus akzeptabel, wenn es einen volkswirtschaftlichen Nutzen geben würde. In diesem Fall könnte man in den Kryptowährungen früher oder später eine Art Ausschüttung erwarten. Dieses Umstand teilen sich die Kryptowährungen allerdings nicht mit den Aktien, die ebenfalls von Hoch zu Hoch stürmen. Korrekterweise sind es nicht einmal "Währungen", denn eine Währung muss laut Definition von einem Staat legitimiert und ausgegeben werden. Wir wollen aber nicht zu kleinlich sein und heute dieses Phänomen etwas genauer anschauen, ob der Aufstieg der Kryptowährungen überhaupt gerechtfertigt erscheint.

Die Gründe hinter dem Aufstieg der Kryptowährungen

Alles begann recht simpel vor mehr als 10 Jahren mit der Idee, eine Währung zu schaffen, die nicht auf "Vertrauen" in ein (Staats-)System und damit letztlich auch Banken fußt. Unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto wurden folgende Sätze verfasst:

"Das Kernproblem konventioneller Währungen ist das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit sie funktionieren. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet, doch die Geschichte des Fiatgeldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. Banken muss vertraut werden, dass sie unser Geld aufbewahren und es elektronisch transferieren, doch sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit einem kleinen Bruchteil an Deckung. Wir müssen den Banken unsere Privatsphäre anvertrauen, vertrauen, dass sie Identitätsdieben nicht die Möglichkeit geben, unsere Konten leerzuräumen. Ihre massiven Zusatzkosten machen Micropayments unmöglich.

Es ist Zeit, dass wir dasselbe mit Geld machen. Mit einer elektronischen Währung, die auf einem kryptografischen Beweis beruht und kein Vertrauen in Mittelsmänner benötigt, ist Geld sicher und kann mühelos transferiert werden."

In dem Zitat wird die wirkliche Stärke hinter den Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin bereits deutlich. Eine Währung, die auf klaren Regeln beruht ist berechenbar. Gerade in Zeiten der Verunsicherung und dem Misstrauen gegenüber der Notenbanken sind solche Rettungsanker ein lohnendes Ziel. Soweit die Theorie.

Kryptorallye in der Realität

Aktuell gibt es auf sehr vielen Finanzseiten schon gesonderte Bereiche, die sich nur mit den Kryptowährungen befassen. Also findet auch dort der Aufstieg der Kryptowährungen vor dem Auge und Interesse der Leser statt. Das Thema ist aktuell mehr als nur "in", es ist allgegenwärtig. Die extreme Hausse scheint nicht enden zu können, denn die einzigen vertrauenswürdigen Währungen scheinen Kryptowährungen zu sein. Auch auf Trading-Treff war dazu eine Analyse eingebunden ->

Die Google-Suche nach dem Schlüsselwort der Geldanlage seit mehr als 200 Jahren - Aktien - ergibt ca. 20.000.000 Treffer.

