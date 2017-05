DEUTSCHE TELEKOM AG

Liebe Trader,

Vor über zwei Dekaden wurde das Wertpapier der Deutschen Telekom als große Hoffnung gehandelt und geriet nach dem Zusammenbruch der New Economy in einen Kurssturz zurück auf 8,14 Euro. Ab 2002 konnte die Aktie zwar eine tragfähige Unterstützung vorweisen, tendierte zunächst aber einige Jahre in einer Handelsspanne zwischen grob 7,80 und 17,00 Euro seitwärts. Trendverläufe wechselten sich schließlich alle Jahre wieder ab, bis das Wertpapier zusammen mit dem starken Gesamtmarkt im April 2015 wieder an die obere Begrenzung vorstoßen konnte. Von dort aus startete vor zwei Jahren eine zwischengeschaltete Konsolidierung, jedoch lässt sich diese bei der aktuellen Kursdynamik als bullische Flagge größeren Ausmaßes einordnen und besitzt dadurch mittelfristige Auswirkungen auf den Chartverlauf. Denn mit den Vorhochs um 17,60 Euro stehen auch die ersten Erholungsmarken aus 2004/2005 auf dem Prüfstand, wodurch hierdurch auch die Wichtigkeit des aktuellen Ausbruchsversuchs über die Hochs aus den letzten Jahren eindrucksvoll verdeutlicht wird. Eine hervorragende Gelegenheit für Investoren, die auf mittelfristige Investments ausgerichtet sind.

Long-Chance:

Ein nachhaltiger Ausbruch mindestens per Monatsschlusskurs über das Niveau von 17,60 Euro kann auf Sicht der nächsten Monate und Jahre zu einer weiteren Rally zumindest an die Zwischenhochs aus 2001 um 20,85 Euro aufwärts führen - darüber sogar zeitweise auf 23,05 Euro. Zu bedenken bleibt natürlich der langfristige Anlagehorizont, weshalb auch nur eine längere Investition in Frage kommt. Auber auch kurzfristig orientierte Anleger können von dem aktuell hohen Momentum bestens partizipieren, die Verlustbegrenzung sollte für mittelfristig orientierte Anleger noch knapp unterhalb des Niveaus von 14,00 Euro angesetzt werden - kurzfristig reicht ein Niveau von 15,60 Euro. Erst darunter dürften sich massenhaft Bullen aus dem Gesamtmarkt zurückziehen und die Aktie hierdurch weiter abwärts drücken - sogar ein Rücksetzer auf das Niveau von nur 11,40 Euro wäre dann nicht mehr auszuschließen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 17,80 Euro

Kursziel: 20,85 / 23,05 Euro

Stopp: < 14,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Monate

________________________________________________________________________

Monatschart:



Wochenchart:



Deutsche Telekom AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 17,80 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

