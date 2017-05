Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktien des Versicherers Vienna Insurance Group (VIG) von 24,0 Euro auf 26,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung blieb unverändert bei "Buy".

Für die morgen anstehenden Erstquartalszahlen der VIG rechnet der Kepler-Experte Thomas Neuhold mit einem moderaten Gewinnwachstum von sieben Prozent. Zudem hebt der Analyst seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für die beiden Jahre 2017 und 2018 an. Hintergrund sind die kürzlich gestiegenen Zinssätze und eine potenziell bessere Entwicklung beim Umsatz, schreibt Neuhold.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Kepler-Analysten 2,18 Euro für 2017, sowie 2,25 bzw. 2,38 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro für 2017, sowie jeweils 0,90 bzw. 0,95 Euro je Papier für 2017 bzw. 2018.

Am Montag im Frühhandel notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,40 Prozent auf 24,86 Euro.

2017-05-22

