Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte am Freitagmorgen bei 1,1100/1,1125, so die Experten von "day-trading-live.de". Er habe bereits am Morgen sein TT ausgebildet, um dann in kleineren dynamischen Impulsen sukzessive anzusteigen. Er habe am späten Nachmittag die 1,1200 erreicht, sei aber zunächst nicht über diese Marke gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...