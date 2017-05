Die Folgen des Brexit machen sich in vielen Bereichen bemerkbar. So sei eine hohe Unsicherheit bei diversen deutschen Unternehmen zu spüren. Es sei bereits schwierig, Mitarbeiter ins Vereinigte Königreich zu schicken.

In der deutschen Industrie wächst vor dem Start der EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien die Nervosität. "Betriebe klagen bereits über die große Unsicherheit", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf zu einem Treffen der für die Brexit-Gespräche zuständigen EU-Minister an diesem Montag in Brüssel. Aus Unternehmen sei beispielsweise zu hören, dass es schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...