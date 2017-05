Düsseldorf - In dieser Woche dürften die Staaten der Eurozone ein Emissionsvolumen von insgesamt rund 12 Mrd. EUR begeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden keine Rückzahlungen gegenüber. Aufgrund des Feiertags am Donnerstag hätten mit Deutschland und Italien lediglich zwei Staaten Kapitalmarktauftritte angekündigt. Dennoch würden gleich zwei neue Anleihen auf die Investoren warten. Am Dienstag lege die deutsche Finanzagentur eine im Juni 2019 fällige Bundesschatzanweisung auf. Das Zielvolumen liege bei 5 Mrd. EUR.

