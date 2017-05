Stuttgart - E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) zapfte erfolgreich den Kapitalmarkt an und tankte frisches Geld in Höhe von 2 Mrd. Euro, so die Börse Stuttgart.Die mit einer Stückelung von 1000 EUR ausgestatteten Papiere würden sich auf Laufzeiten von vier, sieben und zwölf Jahren verteilen. Der vierjährige Bond (ISIN XS1616411036/ WKN A2E4BD) habe ein Volumen von 750 Millionen Euro und einen Kupon in Höhe von 0,375%. Das bis 2024 laufende Papier (ISIN: XS1616410061/ WKN A2E4BE) sei mit einem Kupon von 0,875% ausgestattet, während der längste Bond (ISIN XS16411119) mit 1,625% verzinst sei. (Ausgabe 19 vom 19.05.2017) (22.05.2017/alc/n/a)

