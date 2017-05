Wien - Datenseitig erleben wir einen ruhigen Wochenstart, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Weder in den USA noch in der Eurozone stünden heute relevante Veröffentlichungen an. In den USA würden daher mit Blick auf die FOMC-Sitzung im Juni die Wortmeldungen der Notenbanker Kashkari und Harker im Vordergrund stehen. Zuletzt habe das FOMC-Mitglied James Bullard von der St. Louis-FED die Notwendigkeit einer Zinsanhebung im Juni in Frage gestellt. Er habe dies u.a. mit "relativ schwachen" Konjunkturdaten seit März und Abwärtsrisiken bei Inflation und Inflationserwartungen begründet.

