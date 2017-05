Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG Unternehmen: OpenLimit Holding AG ISIN: CH0022237009 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 22.05.2017 Kursziel: 0,62 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,00 auf EUR 0,62. Zusammenfassung: 2016 war wahrscheinlich das schwierigste Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Die Fusionsgespräche mit WiseKey scheiterten und der geplante Mittelzufluss von ca. EUR5 Mio. fand nicht statt. Die schwere Verletzung von Präsident René Jäggi und der danach einsetzende Kursverfall der Aktie führten zu einer hohen Belastung der Ressourcen und behinderten das Geschäft und die Finanzierungsverhandlungen. Dies und die angespannte Liquiditätssituation brachten das Unternehmen in eine instabile Situation, die noch nicht vorüber ist. Wir gehen davon aus, dass OpenLimit weiterhin zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Trotz Bruttoeinnahmen von EUR8,0 Mio. war der Umsatz aufgrund von IFRS-Rechnungslegungseffekten aus dem Verkauf von Eigentumsrechten, der Abschreibung von Forderungen aus Lieferungen & Leistungen und Rückstellungen negativ (EUR-0,4 Mio.). Das EBIT belief sich auf EUR-7,9 Mio. (2015: EUR1,0 Mio.), und das Nettoergebnis betrug EUR-8,6 Mio. Wir haben unsere Schätzungen für 2017E und die Folgejahre aufgrund des später als erwarteten Beginns des Smart-Meter-Rollouts angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR0,62 (bisher: EUR1,00). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 1.00 to EUR 0.62. Abstract: 2016 was probably the most difficult year in the history of the company. Merger talks with WiseKey failed and the intended capital inflow of ca. EUR5m did not take place. The severe injury to president René Jäggi and the following share price slump resulted in a severe strain on resources and hampered business and financing negotiations. This, combined with a tight liquidity situation created an unstable situation at the company, which is not yet over. We believe that OpenLimit still needs further financing. Despite gross earnings of EUR8.0m, sales were negative (EUR-0.4m) due to IFRS accounting effects from the sale of intellectual property, write-downs of receivables, and provisions. EBIT amounted to EUR-7.9m (2015: EUR1.0m), and the net result was EUR-8.6m. We have adjusted our forecasts for 2017E and the following years due to the later than anticipated start of the smart meter roll-out. An updated DCF model yields a new price target of EUR0.62 (previously: EUR1.00). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15215.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

