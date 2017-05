JONA/BAAR (dpa-AFX) - Der weltgrößte Zementhersteller LafargeHolcim hat nach dem Rücktritt von Eric Olsen einen neuen Chef gefunden. Der bisherige Chef des schweizerischen Bau- und Spezialchemiekonzerns Sika , Jan Jenisch, soll den Posten zum 16. Oktober übernehmen, wie LafargeHolcim mit Sitz in der Schweiz am Montag mitteilte. Bei Sika rückt der bisherige Europa-Chef Paul Schuler an die Konzernspitze auf.

Die Aktien der beiden Unternehmen reagierten entgegengesetzt auf die Neuigkeiten. Die Aussicht auf Jenischs Amtsantritt trieb den Kurs der LafargeHolcim-Papiere am Morgen um 4,87 Prozent nach oben an die Spitze des Schweizer Leitindex SMI. Die Sika-Aktie verlor hingegen 1,66 Prozent an Wert und war damit Schlusslicht des Index.

Der 50-jährige Jenisch schließt die Lücke, die Olsen Mitte Juli bei LafargeHolcim hinterlässt. Bei Sika hatte Jenisch Anfang 2012 die Konzernführung übernommen und den Angaben zufolge Umsatz und Gewinn nach oben getrieben. Sikas Börsenwert habe sich seither mehr als verdreifacht, hieß es.

Olsen hatte seinen Rücktritt bereits Ende April angekündigt. Auslöser der Entscheidung war die sogenannte Syrien-Affäre. Das örtliche Management hatte an Dritte Gelder bezahlt, um den Weiterbetrieb der Fabrik zu sichern. Der Verwaltungsrat des Konzerns war zwar zu dem Ergebnis gekommen, dass Olsen weder für das Fehlverhalten verantwortlich war. Auch habe das Gremium nicht den Eindruck bekommen, dass der Manager von den Vorgängen gewusst habe.

Olsen hatte die Führung von LafargeHolcim 2015 übernommen und die Zusammenführung der beiden zuvor eigenständigen Konzerne Lafarge und Holcim vorangetrieben. Bis zum Antritt seines Nachfolgers soll nach früheren Angaben Verwaltungsratschef Beat Hess den Konzern führen./stw/jha/stb

ISIN CH0012214059 CH0000587979

