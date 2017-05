FRANKFURT (dpa-AFX) - Drillisch -Aktien haben am Montag von einer Empfehlung des Bankhauses Lampe profitiert. Sie stiegen unter den Favoriten im TecDax um 0,81 Prozent auf 57,02 Euro. Analyst Wolfgang Specht sieht im Zuge der geplanten Übernahme durch United Internet eine "massive Wertsteigerung" und hob sein Kursziel bei einem unveränderten Kaufvotum von 50 auf 66 Euro. Es werde ein starker integrierter Telekomanbieter entstehen, der schneller wachsen dürfte als die meisten deutschen und europäischen Wettbewerber, schrieb der Experte in einer Studie.

Entsprechend optimistisch blickt Specht auch auf United Internet. Hier hob er das Kursziel von 49 auf 60 Euro an und votiert ebenfalls mit "Kaufen". Die Aktien von United Internet gaben zum Wochenstart um 0,50 Prozent auf 47,515 Euro nach.

Zusammen sind beide Unternehmen an der Börse aktuell rund 13,4 Milliarden Euro wert. Das sind rund 1,5 Milliarden Euro mehr als vor Bekanntgabe der Transaktionspläne. Zudem haben die Konzerne vergangenen Freitag ihre Dividenden ausgeschüttet - zusammen rund 260 Millionen Euro. Rechnet man bei Drillisch die Dividende von 1,80 Euro je Aktie hinzu, hätten die Papiere am Montag einen neuen Rekord erreicht.

United Internet hatte vor rund eineinhalb Wochen angekündigt, dass der Mobilfunkanbieter Drillisch unter das Dach des Internet- und Mobilfunkkonzerns schlüpfen soll. Dazu bringt United Internet seine Tochter 1&1 Telecommunications im Gegenwert gegen die Ausgabe von Aktien bei Drillisch ein. Der erste Schritt ist bereits vollzogen.

Nach dem zweiten will United Internet knapp 73 Prozent der Drillisch-Anteile halten. Die dafür notwendige Ausgabe neuer Aktien muss aber erst noch von den Drillisch-Aktionären genehmigt werden. Den übrigen Drillisch-Aktionären bietet United Internet 50 Euro je Aktie, also deutlich weniger als das Papier derzeit am Markt kostet/mis/zb/fbr

ISIN DE0005545503 DE0005089031

