Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit leicht höheren Kursen eröffnet und knüpft damit an die klare Erholung vom Freitag an. Bekanntlich waren die Marktakteure letzte Woche aufgrund des politischen Chaos rund um US-Präsident Donald Trump phasenweise sehr nervös geworden, wobei der Leitindex SMI vor allem am Mittwoch und Donnerstag deutlich an Terrain eingebüsst hatte. Unter dem Strich bzw. auf Wochensicht hielten sich die Verluste dann aber in Grenzen.

Die meisten Marktbeobachter gehen davon aus, dass Donald Trump bzw. die US-Politik weiter für Unsicherheit sorgen wird und den Märkten entsprechend weitere unruhige Wochen bevorstehen könnten. Hierzulande sind zum Wochenstart aber vor allem drei Blue Chips nach Unternehmensnews im Fokus. So wird Clariant mit der US-Gesellschaft Huntsman fusionieren, was für Kursphantasie sorgt. LafargeHolcim hat derweil den aktuellen Sika-CEO zum neuen Präsidenten bestimmt, was der einen Aktie Rückenwind und der anderen Gegenwind beschert.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,16% höher auf 9'037,19 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,40% auf 1'425,84 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,24% auf 10'262,83 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zur Berichtszeit 22 im Plus, sieben im Minus und einer (ABB) unverändert.

Klarer Leader bei den Blue Chips sind im frühen Handel Clariant (+8,7%). Der Basler Chemiekonzern will mit der texanischen Huntsman fusionieren, was im Markt ...

