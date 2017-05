Daimler: Gelegenheit verpasst?

Für Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) lief es zuletzt rund. Die Pkw-Marke Mercedes-Benz fährt einen Verkaufsrekord nach dem anderen ein. Der Gesamtkonzern startete stark in das Geschäftsjahr 2017. Die Umsatzprognose wurde sogar angehoben. Trotzdem will die Daimler-Aktie nicht so recht durchstarten.

Es ist schon etwas komisch, dass Daimler gemeinsam mit BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) trotz guter Nachrichten im bisherigen Jahresverlauf zu den schwächsten DAX-Performern gehört. Während der DAX in neue Kursregionen vordringen konnte, steht für die Daimler-Aktie für 2017 sogar ein leichtes Kursminus zu Buche. Die Analysten bei HSBC haben auch eine Erklärung parat.

Aus ihrer Sicht ist Daimler derzeit auf Erfolgskurs. Es würde sich sogar weiterhin eine positive Entwicklung bei den Schwaben abzeichnen. Allerdings fließen diese Aspekte derzeit einfach nicht in den Aktienkurs ein. So bleibt es auch erst einmal beim "Hold"-Rating für die Daimler-Aktie, obwohl das Kursziel leicht von 70,00 auf 73,00 Euro nach oben geschraubt wurde. Damit ergibt sich derzeit nur ein mickriges Kurspotenzial von etwa 7 Prozent.

