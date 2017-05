Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts011/22.05.2017/10:00) - Gartner, einer der führenden IT-Analysten, zeichnet VisoCon als eines von fünf Unternehmen weltweit aus, die im Bereich Unified Communications neue Wege beschreiten. VisoCon, Technologieführer in Smart Video Collaboration, hat mit einer cloudbasierten Videokonferenz-Plattform, die sowohl Datenquellen als auch Audio- und Videostreams in Videokonferenzen einspielen kann, eine einzigartige technologische Lösung im Bereich Unified Communications entwickelt. Gartner bezeichnet dies als "cool" und nimmt VisoCon als einziges europäisches Unternehmen neben vier US-Firmen in den Report "Cool Vendors in Unified Communications, 2017" auf. Jedes Jahr veröffentlicht Gartner, das renommierte IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, in einem Report "Cool Vendors" in Schlüsseltechnologien. Dieses Jahr wurde VisoCon als einziges österreichisches Unternehmen zusammen mit vier US-Firmen als "Cool Vendor" ausgezeichnet. "Cool" findet Gartner, dass VisoCon mit eyeson einen cloud-basierten Videoservice anbietet, den IT-Entwickler auch mittels API direkt in ihre eigenen Anwendungen, zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse, einbauen können. Im Mittelpunkt steht dabei die Videokonferenz, die aber dank der Single-Stream-Technology (SST) mit zusätzlichen Dateninputs aus unterschiedlichen Quellen angereichert werden kann. In den IoT-Anwendungen spielt eyeson Daten via API von mehreren Geräten gleichzeitig ein (Video, Locationmaps, statische Bilder, live Audiokonversationen u.a.) und visualisiert diese in einem Echtzeit-Video. Benutzer können zudem ihre eigenen Logos einfügen, Tweets anzeigen etc. "Die Ernennung von Gartner zum 'Cool Vendor' ist eine große Ehre. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass wir mit eyeson einen neuen Ansatz in der Videokommunikation entwickelt haben und unseren Kunden einen einzigartigen Mehrwert bieten können." (Andreas Kröpfl, CEO VisoCon) Mit eyeson können Benutzer sehr leicht einen Videoraum direkt aus ihrem Browser oder von einer mobilen App öffnen und betreten. Die Videokonferenzen in eyeson room überzeugen mit einer außergewöhnlichen Videoqualität ohne jegliche Einschränkungen durch die Anzahl der Konferenzteilnehmer oder die zur Verfügung stehende Bandbreite. Weltweit einzigartig ist auch die Möglichkeit, Daten in die Videokonferenz einzuspielen und den Live-Stream der Videokonferenz in Netzwerke wie Facebook oder YouTube zu übertragen. Gartner-Abonnenten können den Bericht Mai 2017 für Cool Vendors in Unified Communications hier lesen: https://www.gartner.com/doc/3706737 Über VisoCon Das Softwareunternehmen VisoCon ist Technologieführer im Bereich Smart Video Collaboration. Das Kernprodukt ist eyeson, eine cloudbasierte Videokonferenz Plattform zur Optimierung von Teamwork in Unternehmen. Die patentierte Single-Stream-Technologie (SST) stellt das Herzstück von eyeson dar. Diese einzigartige Echtzeit-Kommunikationstechnik garantiert unabhängig von der Anzahl der Meetingteilnehmer bandbreitenoptimiert eine hohe Video- und Audioqualität. eyeson wurde bereits in mehrere Online Collaboration Tools integriert, wie z.B. Slack, Dropbox, Atlassian. Weitere Integrationen folgen. https://eyeson.team/ Haftungsausschluss Gartner unterstützt weder Anbieter, noch Produkte oder Services, die in ihren Forschungspublikationen dargestellt werden. Weiter rät Gartner Technologienutzern nicht dazu, nur Anbieter mit den höchsten Ratings oder anderen Auszeichnungen zu nutzen. Gartners Forschungspublikationen begründen sich auf die Ansichten der Gartner Forschungsorganisation und sollten nicht als Feststellung von Tatsachen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche Gewährleistung, ob ausgedrückt oder impliziert, in Bezug auf diese Untersuchung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170522011

