In der Talkshow von Anne Will wird ein echter Wahlkampf-Klassiker diskutiert - Steuererleichterungen. Dank der guten Wirtschaftslage in Deutschland gibt es einiges Geld zu verteilen. Doch wohin damit?

Gebührenfreie Kitas, Investitionen in Infrastruktur und Bildung, Steuererleichterungen: Der Bundestagswahlkampf läuft, die Liste der Themen wird täglich länger. In der Talkshow von Anne Will präsentieren Vertreter von CDU, SPD und FDP am Sonntagabend unter dem Titel "Streit um Schäubles Steuermilliarden - Wie bekommen die Bürger ihr Geld zurück?" zahlreiche Vorschläge. Die Zeiten für derlei Ankündigungen sind günstig - Bund, Länder und Kommunen können laut aktueller Prognose der Steuerschätzer bis zum Jahr 2021 mit 54,1 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im November vorhergesagt.

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte: "Wir brauchen kein Entweder-Oder, sondern ...

