Nicht einmal Elon Musk weiß, wie man Tesla (WKN:A1CX3T) am besten bewerten soll.



Das ist allerdings aus mehreren Gründen auch keine Überraschung. Zuerst einmal ist es nicht die Aufgabe des CEO, sein eigenes Unternehmen zu bewerten. Was die Investoren betrifft, sollte sich ein CEO aus rein praktischen Gründen mehr damit beschäftigen, wie sinnvoll ein Aktienrückkaufprogramm wäre. Für ein junges Unternehmen, das gerade wächst und das Aktienkapital verwässert, wäre das allerdings kontraproduktiv. Musk sprach vor Kurzem mit dem Guardian über die Kontroverse zu den Arbeitsbedingungen im Werk in Fremont. Während des Telefoninterviews sprach Tesla auch über die Marktkapitalisierung von 50 Milliarden ...

