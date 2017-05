FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Zahlen für das erste Quartal des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus sind am Montag bei den Anlegern gut angekommen. Die Papiere stiegen in der Spitze bis auf 9,135 Euro und blieben damit hauchdünn unter dem Hoch seit April 2016 bei 9,137 Euro. Am Vormittag führten sie den Kleinwerteindex SDax noch mit einem Plus von 2,85 Prozent auf 9,121 Euro an.

Das Unternehmen habe bei der Nettoneukundenzahl zwar ihre Schätzung verfehlt, aber nahe an der Markterwartung gelegen, schrieb Analystin Heike Pauls von der Commerzbank in einer Studie am Morgen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen indes erfüllt.

Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe sieht Tele Columbus auf einem guten Weg zu den bestätigten Jahreszielen. Das Wachstum im Internet-Bereich sollte sich beschleunigen, schrieb der Experte. Das gelte auch für das Ebitda./mis/fbr

