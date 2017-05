LONDON (IT-Times) - Gefahr für Lebens- und Supermarktketten in Europa? Amazon.com denkt offenbar darüber nach, seinen automatisierten Lebensmittelmarkt Amazon Go nach Europa zu bringen. Zumindest hat sich Amazon.com bereits entsprechende Markenrechte für seine Amazon Go Stores in England (UK) und in...

