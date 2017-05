Die politischen Unruhen im Weißen Haus sind in der vergangenen Woche auch am DAX nicht spurlos vorübergegangen. Auf Wochensicht gab der deutsche Leitindex rund ein Prozent ab. Am Freitag standen die Zeichen aber bereits wieder auf Erholung. Zum Wochenausklang konnte er immerhin wieder 0,4 Prozent zulegen. Wie der DAX in die neue Woche startet, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.