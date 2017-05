Vorstandsverträge von Christoph Junge und Andreas Prenneis vorzeitig um fünf Jahre verlängert

Vorstandsverträge von Christoph Junge und Andreas Prenneis vorzeitig um fünf Jahre verlängert 22.05.2017

Aufsichtsrat setzt auf Kontinuität des erfolgreichen Managements

Der Aufsichtsrat der adesso AG hat eine vorzeitige Verlängerung der 2017 und 2018 auslaufenden Vorstandsverträge von Christoph Junge (47) und Andreas Prenneis (52) beschlossen. Beide haben die Verträge zur weiteren Bestellung bis Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 ihrerseits unterzeichnet. Nachdem im Vorjahr bereits die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer (58) um fünf Jahre verlängert worden war, bestätigt der Aufsichtsrat damit das erfolgreiche dreiköpfige Management-Team und sorgt langfristig für Kontinuität in der Unternehmensführung.

Christoph Junge ist als Vorstand verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Personal, Administration und Recht sowie Mergers & Acquisitions. Zudem ist er zuständig für die adesso-Beteiligungen alleato assekuranzmakler GmbH sowie percision services GmbH und ist Finanzvorstand der e-Spirit AG. Seit über zehn Jahren sorgt Christoph Junge als Finanzvorstand der adesso AG für die solide finanzielle Basis des Geschäfts und als Personalvorstand für die Positionierung von adesso als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland. Die unter seiner Führung umgesetzte M&A-Strategie flankiert das starke organische Wachstum der adesso Group.

Andreas Prenneis begann seine Vorstandstätigkeit für adesso im April 2015. Er ist heute für die Geschäftsbereiche Automotive & Transportation, Cross Industries, Energiewirtschaft, Öffentliche Verwaltung, Microsoft sowie IT-Management-Consulting verantwortlich. Er ist darüber hinaus zuständig für die adesso-Beteiligungen adesso as a service GmbH und adesso mobile solutions GmbH. Unter seiner Führung konnten die neueste Kernbranche Automotive & Transportation als auch das Geschäft mit der öffentlichen Verwaltung deutlich ausgebaut werden. Zudem entwickelte er eine Reihe von Wachstumsinitiativen in übrigen Geschäftsbereichen und Branchen.

Im deutschsprachigen Raum gehört die adesso Group mit über 260 Millionen Euro Jahresumsatz 2016 inzwischen zu den führenden IT-Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen. Auch die ergänzende Produktstrategie in Form der Entwicklung einer eigenen Standardsoftwarefamilie für sämtliche Versicherungssparten verläuft mit der Fertigstellung von zwei der insgesamt vier Spartenprodukte nach Plan. Für den weiteren Ausbau des Kerngeschäfts und des zusätzlichen Produktgeschäfts hat der Aufsichtsrat dem Vorstand durch die Wiederbestellung von Kenfenheuer, Junge und Prenneis sein vollstes Vertrauen ausgesprochen.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 2.100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2016 von 260,4 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.

