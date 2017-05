Damit Aktionäre auf ihre Kosten kommen, muss Mode entweder richtig teuer oder total billig sein - oder man muss Markenware zu reduzierten Preisen anbieten. Mit diesem Konzept hat TJX in den letzten Jahren eine Wachstumsstory geschrieben, die so machen Technologie-Wert in den Schatten stellt: Seit 2009 hat sich die Aktie ungefähr verachtfacht. Parallel ist der in Deutschland durch seine TK Maxx-Filialen bekannte Konzern auf dem Weg zum Dividenden-Aristokraten. Bislang stehen 21 Erhöhungen in Folge zu Buche, so dass TJX wohl 2021 in den Olymp des US-amerikanischen Ausschüttungs-Adels aufsteigen wird. Die Ausschüttungsquote von knapp einem Drittel lässt genügend Spielraum für weitere Anhebungen, selbst wenn das Geschäft mal etwas...

