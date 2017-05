Trotz des Widerstands der USA will Deutschland die G20-Staaten von einer Umsetzung eines Ökostroms-Aktionsplans überzeugen. Auch China spricht sich für einen solchen Plan aus und will seinen Klimaschutzziele erfüllen.

Deutschland will trotz des Widerstands in den USA die größten Wirtschaftsnationen der Welt zu einem Umbauplan für das Energiesystem bewegen. "Unser Ziel ist die Verabschiedung eines Aktionsplanes, der dem Umbau der Energiewirtschaft in Richtung Erneuerbare Energien eine zusätzlichen Schwung verleiht", kündigte Umweltministerin Barbara Hendricks am Montag bei der Eröffnung des "Petersberger Klimadialogs" an. Klima- und Energiethemen sollten im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft der wichtigsten Wirtschaftsnationen zusammengeführt werden. Der G20-Gipfel findet Anfang Juli in Hamburg statt.

Das Ziel gilt als ehrgeizig, da US-Präsident ...

