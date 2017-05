BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 19-May-17



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 19/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3286793.891 217.6540554 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 19/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6459620.286 17.14145527 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 19/05/2017 IE00B7SD4R47 61874 EUR 14255346.83 230.3931672 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 19/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6528677.878 7.6123313 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 19/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9289764.44 262.9724407 Daily ETP



Boost ShortDAX 19/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4872344.767 7.2673404 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/05/2017 IE00B7Y34M31 23845 USD 10187232.7 427.2272049 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 21188952.74 9.5969806 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/05/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 6756882.23 722.120576 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 18123949.6 4.8013426 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/05/2017 IE00B7ZQC614 291979114 USD 231730245.8 0.7936535 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/05/2017 IE00B7SX5Y86 159206 USD 13352706.02 83.8706206 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 19/05/2017 IE00B8HGT870 552348 USD 12577410.42 22.7708083 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 19/05/2017 IE00B6X4BP29 23042 USD 2713712.18 117.7724234 Daily ETP



Boost Copper 3x 19/05/2017 IE00B8JVMZ80 500080 USD 7731609.81 15.4607459 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 19/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2046982.447 107.7529319 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/05/2017 IE00B8VC8061 79620576 USD 47506803.02 0.5966649 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/05/2017 IE00B76BRD76 535882 USD 13211941.3 24.6545719 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 19/05/2017 IE00B7XD2195 4511197 USD 17071753.03 3.7843067 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 19/05/2017 IE00B8JG1787 15215 USD 1663756.346 109.3497434 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2357864.049 41.96981219 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 19/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2006683.334 67.113155 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 488971.2672 157.8854592 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 19/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12794406.5 55.31950822 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 19/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 667470.165 209.5009934 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 19/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 294769184.6 5723.673488 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 19/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 132104817.2 15541.7432 Daily ETP



Boost Palladium 19/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 896657.1821 66.0034731 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 19/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 619862.1446 82.9690998 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 502514.6521 99.2523508 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 386753.8852 6.9123677 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 19/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 125726.397 73.9567041 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 19/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 656683.6451 88.8130437 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 19/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 487025.064 81.7567675 Daily ETP



Boost Silver 2x 19/05/2017 IE00B94QL921 7515 USD 481395.4807 64.0579482 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 19/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 680077.4428 46.4597242 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/05/2017 IE00B873CW36 1853728 EUR 22920457.12 12.3645201 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/05/2017 IE00B8NB3063 489929 EUR 39911029 81.4628834 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1480840.068 115.8716798 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKS8QM96 217001 EUR 12683330.65 58.448259 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 942491.1207 129.1083727 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 62520306.26 59.2857358 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 119253.9533 145.2545108 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8787768.574 49.75015894 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1894912.833 108.2807333 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11260479.32 77.8463831 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/05/2017 IE00BLS09N40 499755 EUR 20045988.95 40.1116326 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/05/2017 IE00BLS09P63 477516 EUR 8972158.144 18.7892304 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2359525.083 132.7141618 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/05/2017 IE00BLNMQT00 41565 EUR 1497744.997 36.0338024 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 19/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2569470.273 16.2070788 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 19/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 927471.5015 104.4802863 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1339908.165 28.8866695 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 971833.3696 75.8652123 Short Daily ETP



Boost Brent 19/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 6063717.46 17.5448188 Oil ETC



Boost Gold 19/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2859163.41 25.7888968 ETC



Boost Natural Gas 19/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1372840.721 27.7532188 ETC



Boost BTP 10Y 5x 19/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3791789.992 57.7576541 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 19/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3192934.447 53.5044984 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 19/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1492654.245 77.5243713 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 137145.9477 89.4624577 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3977997.316 80.4253228 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/05/2017 IE00BYTYHS72 312299 USD 9153954.387 29.3115072 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/05/2017 IE00BYTYHR65 50057 USD 1669978.633 33.3615405 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/05/2017 IE00BYTYHN28 10500 USD 1818922.278 173.2306931 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 421202.2969 38.2911179 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 19/05/2017 IE00BYTYHQ58 7528022 USD 7025421.139 0.933236 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 19/05/2017 IE00BYMB4Q22 128500 EUR 18526623.53 144.1760586 ETP



