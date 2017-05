Der Energieverbrauch ist in den ersten drei Monaten leicht gesunken. Die Solarenergie legte um 26 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2016 zu. Der Anteil der Kernenergie ging um ein Drittel zurück.Der Energieverbrauch in Deutschland ist in den ersten drei Monaten nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent auf 3673 Petajoule gesunken. Zwar habe der kalte Januar sowie das anhaltende Wirtschaftswachstum für einen höheren Verbrauch gesorgt, der allerdings durch den fehlenden Schalttag sowie den warmen März mehr als ausgeglichen worden ...

