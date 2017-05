Zürich - Die politischen Wirren um Präsident Trumps Beziehung zu Russland verunsicherten und führten am Mittwoch zum stärksten Tagesverlust bei den meisten Aktienindieces seit dessen Wahl im November. Dazu kam der Kurszerfall an der Bovespa in Brasilien, mit einem Handelsstop bei Minus 10%. Gegen Ende Woche beruhigte sich die Lage und es kam zu einer Erholung. Der S&P 500 verlor über die Woche nur gerade 0.4%, der DAX 1.0% und der SMI 1.1%.

Der drohende Rückschlag bei den Aktien bewirkte eine Flucht in Bonds. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen sank in den USA auf 2.24%. In Deutschland gab die Rendite im Bund insgesamt nur 2 Bp auf 0.37% nach. In der Schweiz sank die Rendite von -0.06% auf -0.11%.

Der USD schwächte sich weiter ab. Der EUR/USD kletterte innert einer Woche von 1.09 auf 1.12 und der USD/CHF sank von der Parität auf 97.50 Rappen. Seit Ende April schwächte sich der CHF zum EUR von 1.07 bis fast auf 1.10 ab, drehte aber nun mit dem Save Haven Status in der letzten Woche wieder nach unten und kam auf 1.09 zurück.

Gold war gesucht und kletterte Mitte der Woche bis auf USD 1260, wo dann aber die Luft ausging. Der Wochenschluss war bei USD 1254 pro Unze. Der Ölpreis erhielt nochmals einen Schub nach oben, weil es zu weiteren ...

