Frankfurt - Die neue Woche beginnt emissionsseitig ruhig, denn Belgien hat die ursprünglich für heute vorgesehenen OLO-Auktionen abgesagt, berichten die Analysten der Helaba.Es bleibe spannend, ob die ansässige Schuldenagentur dies als Gelegenheit sehe, eine syndizierte Anleihe in Umlauf zu bringen. Morgen würden die Primärmarktaktivitäten dann Fahrt aufnehmen, denn die deutsche Finanzagentur habe die Platzierung einer neuen Schatzanweisung angekündigt. Bereits einen Tag später erfolge die zweite deutsche Auktion in Form neuer Anteile der Benchmark-Bund 2027. Insgesamt werde sich das Auktionsvolumen der DFA so auf 8 Mrd. EUR summieren.

