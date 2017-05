Essen - In den letzten Wochen und Monaten haben sich die Stimmungsindikatoren für die Eurozone stärker belebt als mit Blick auf die ungelösten strukturellen Probleme zu erwarten stand, so die Analysten der National-Bank AG.Nach wie vor funktioniere die Währungsunion suboptimal, da sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei konstanten Wechselkursen auseinanderentwickele: So würden Daten der Bundesbank belegen, dass etwa die Konvergenz der preislichen Wettbewerbsfähigkeit, die in den Anpassungsrezessionen nach der Lehman-Krise eingesetzt habe, wieder zum Stillstrand gekommen sei. Dies impliziere, dass die europäische Arbeitsteilung nicht funktioniere und der Wachstumspfad geringer sei als er ohne diese Verzerrungen sein könnte. Der aktuelle Aufschwung sei damit nicht Ausdruck europäischer Prosperität und/oder sich abzeichnender Eigendynamik.

