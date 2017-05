Jochen Stanzl von CMC Markets ist der Ansicht, dass es in den letzten Monaten am Markt gar keine Trump-Rallye gegeben hat. Donald Trump war eher der Verstärker der Rallye. Und ausgelöst wurde diese durch das Ende der Gewinnrezession in den USA. Mitte letzten Jahres sah man noch schrumpfende Gewinne bei den Unternehmen. Als sich dies gegen Ende des Jahres änderte, ging es auch für die Aktienmärkte nach oben. Erfahren Sie mehr dazu... Außerdem geht Jochen Stanzl im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf wichtige charttechnische Marken beim Dax, die Entwicklung des Ölpreises und das Währungspaar EUR/USD ein.