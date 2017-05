FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.05.2017 - 11.00 am



- KEPLER CHEUVREUX CUTS SEMICONDUCTORS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - KEPLER CHEUVREUX RAISES RETAIL (MSCI) TO 'OVERWEIGHT'



- BERENBERG INITIATES XEROS WITH 'BUY' - TARGET 355 PENCE - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 980 (970) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 602 (620) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS JD WETHERSPOON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP CUTS JD WETHERSPOON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1030 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS MICRO FOCUS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE CUTS WILLIAM HILL TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - DEUTSCHE BANK INITIATES CINEWORLD GROUP WITH 'BUY' - TARGET 825 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY GROUP TARGET TO 1,615 (1,600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1235 (1225) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BUNZL TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 1950 (2230) PENCE - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 4300 (4400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES B & M EUROPEAN VALUE RETAIL TARGET TO 400 (335) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 275 (266) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 420 (370) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('HOLD') - PANMURE RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 1,950 (1,700)P- 'OUTPERFORM'



