BERLIN (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) ruft Beschäftigte des privaten Versicherungsgewerbes zu Arbeitskampfmaßnahmen vor der dritten Verhandlungsrunde auf. Zu ersten Arbeitsniederlegungen wird es einer Mitteilung vom Montag zufolge am Dienstag, den 23. Mai 2017, in Baden Württemberg und Hessen kommen. In den folgenden Tagen soll auch in anderen Bundesländern gestreikt werden.

Hintergrund sei das schlechte Angebot, das die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde vorgelegt hätten. "Das Gehaltsangebot der Arbeitgeber würde angesichts der aktuellen Inflationsrate zu Reallohnverlusten bei den Beschäftigten führen und ist daher unannehmbar", betonte Christoph Meister, verdi-Bundesvorstandsmitglied. Das Angebot und die Forderung von verdi lägen so weit auseinander, dass die Arbeitgeber anscheinend nur durch Arbeitskampfmaßnahmen zu einem verbesserten Angebot für eine angemessene Gehaltserhöhung zu bringen seien.

Die Arbeitgeber hätten bei einer Laufzeit von 36 Monaten nach sieben "Nullmonaten" Gehaltssteigerungen in drei Schritten jeweils zum 1. November in Höhe von 1,1 Prozent im November 2017, weitere 1 Prozent im November 2018 sowie weitere 0,9 Prozent im November 2019 angeboten. verdi fordert für die rund 170.000 Beschäftigten eine Erhöhung der Einkommen einschließlich aller Zulagen um 4,5 Prozent und 50 Euro mehr für die Auszubildenden in jedem Ausbildungsjahr.

