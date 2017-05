Genf - Der Bankensoftwareanbieter Temenos hat die Übernahme der australischen Softwareschmiede Rubik abgeschlossen, die im Februar angekündigt worden war. Der australische Markt stelle eine grosse Chance dar, wobei mittelfristig mit einem jährlichen Marktwachstum von 8% gerechnet werde, teilte das Unternehmen dazu am Montag mit. Der Preis wird unterändert mit 50 Mio USD angegeben. In Analystenkreisen kommt die neue Guidance gut an, die Börse reagiert verhalten.

Bestätigt wird, dass sich die Transaktion für das laufende Jahr neutral und für 2018 mit 3% positiv auf das Non-IFRS-Ergebnis je Aktie auswirken soll. Neu gibt es hingegen eine Angabe zum erwarteten Umsatzbeitrag von Rubik: So soll die Firma im restlichen Jahr 15 Mio USD zu den Verkäufen (non-IFRS) beisteuern.

In der Folge werden die Ziele für das Gesamtunternehmen für 2017 erhöht: So erwartet ...

