BRÜSSEL (dpa-AFX) - Österreich fordert wegen des Brexits Einsparungen und Reformen in der Europäischen Union. Die fehlenden Einnahmen von 14 Milliarden Euro pro Jahr aus britischen Beiträgen müssten ausgeglichen werden, ohne dass Nettozahler wie Österreich und Deutschland zusätzlich belastet würden, sagte Außenminister Sebastian Kurz am Montag in Brüssel. "Es gibt viele Bereiche, wo man einsparen kann."

Wenn die EU kleiner und schwächer werde, könnten die Strukturen nicht gleich bleiben, fügte er hinzu. Parallel zum Brexit müsse sich auch die EU verändern. Die Gemeinschaft müsse sich auf wesentliche, große Fragen konzentrieren und kleinere den Mitgliedstaaten überlassen, sagte Kurz./vsr/DP/stb

