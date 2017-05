Wien - Diese Woche stehen in den USA eher Daten aus der zweiten Reihe zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Eine Ausnahme würden die Zahlen zum Auftragseingang dauerhafter Güter für April (Fr) bilden. Ohne den volatilen Bereich Transport rechnen die Analysten der RBI mit einem kleinen Plus gegenüber dem Vormonat. Inklusive des Transportsektors dürften die Auftragseingänge jedoch leicht gesunken sein. Hierfür spreche insbesondere die Entwicklung der Bestellungen bei Boeing. Der Flugzeugbauer dürfte im letzten Monat Aufträge im Wert von rund USD 2 Mrd. erhalten haben. Verglichen mit März wäre das ein Rückgang um etwa USD 14 Mrd. Von diesem Rückgang dürfte nach erfolgter Bereinigung um saisonale Einflüsse aber nur ein Minus von USD 3 Mrd. übrig bleiben. Da die Analysten der RBI außerdem im Bereich Verteidigung mit einem leichten Auftragsplus rechnen, dürfte das Minus beim Auftragseingang dauerhafter Güter mit 0,6% p.m. deutlich kleiner ausfallen als der vom Konsens angesetzte Rückgang um knapp 2% p.m.

