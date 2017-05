Nordkoreas Raketentests sorgen weltweit für Schlagzeilen. Doch während Südkorea noch immer relativ gelassen reagiert, beginnt in Japan plötzlich eine nukleare Panikmache.

Als Kind des Kalten Krieges in Europa bin ich an Diskussionen über Atombomben gewöhnt. Dennoch verblüffte mich jüngst ein Youtube-Besuch mit der mentalen Einstimmung auf einen nordkoreanischen Atomangriff auf Japan. Als Werbeeinblendung begrüßte mich der "Atomangriff-Überlebender-Song". "Die Taepodong-Atomrakete ist gestartet", ging das Lied los. In fünf Minuten würde sie ankommen, das wahrscheinliche Ziel ein Park in Tokios Stadtteil Shinjuku, dem Amtssitz der Stadtregierung. Es folgten eine Reihe nützlicher Überlebenstipps. Dann greife man sich Jacke und eine Flasche Wasser und renne zur nächsten U-Bahnstation.

Schließlich hat Eizo Nomura 1945 nur 170 Meter vom Epizentrum der ersten Atombombe in einem Kellerraum des heutigen Denkmals überlebt. Und dann beruhigt mich der Autor noch mit dem recht geringen Radius einer kleinen Bombe vom Ausmaß Hiroshimas, die Nordkorea wahrscheinlich besitzt. Und mit dem Gesetz der Sieben: Nach sieben Stunden ist die Radioaktivität bereits auf zehn Prozent des ursprünglichen Werts gesunken, nach 49 Stunden (sieben mal sieben) auf ein Prozent. Gut zu wissen, war meine erste Reaktion. Aber gleich danach fragte ich mich, ob der Zeitpunkt des Liedes Zufall, oder Teil eines elaborierten Plans von Ministerpräsident Shinzo Abe ist, Panik zu verbreiten und so Nordkoreas rasante Fortschritte bei der Atom- und Raketentechnik für seine politischen Pläne zu nutzen.

Seit langem will Abe die pazifistische Verfassung ändern, um Japans "Selbstverteidigungskräfte" rechtlich als ordentliche Soldaten zu legitimieren und zu vollwertigen Bündnispartnern der USA zu machen. Doch um das zu schaffen, muss er zuerst den Widerstand der Bevölkerung brechen, die bis vor wenigen Monaten mehrheitlich gegen jegliche Verfassungsänderung war. Also nutzt er die Gunst der Stunde um Angst in die pazifistischen Seelen der Japaner zu kneten. Auf dem Höhepunkt der jüngsten Korea-Krise lancierte die Regierung zuerst Pläne für eine mögliche Evakuierung der Japaner aus Koreas kapitalistischem Süden, dann warnte Abe im Parlament vor Giftgasangriffen aus dem Norden. Zudem dachte die Regierung laut darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...